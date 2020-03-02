Каталог продуктов. Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания

Фото: mil.gov.ua

С начала марта текущего года все боевые части Вооруженных Сил Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. "Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект", - уточнили в пресс-службе.

Теперь у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону.

Начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС, для приведения качества питания до уровня боевых подразделений.

В июле ОАСК приостановил действие приказа Минобороны о переходе на новую систему питания.

14 августа Минобороны попросило ОАСК об отзыве иска против реформы питания.

16 декабря было разблокировано действие указа Минобороны о переводе воинских частей на новую систему питания.

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