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Каталог продуктов. Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания

Каталог продуктов. Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания - Фото
Фото: mil.gov.ua
02.03.2020, 14:14

В Минобороны отметили, что в обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион

С начала марта текущего года все боевые части Вооруженных Сил Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. "Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект", - уточнили в пресс-службе.

Теперь у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону.

Начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС, для приведения качества питания до уровня боевых подразделений.

  • В июле ОАСК приостановил действие приказа Минобороны о переходе на новую систему питания.
  • 14 августа Минобороны попросило ОАСК об отзыве иска против реформы питания.
  • 16 декабря было разблокировано действие указа Минобороны о переводе воинских частей на новую систему питания.

Читайте также: Загороднюк: ВСУ перейдут на систему питания по каталогу

Арина Толина
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