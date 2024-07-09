Минобороны заключило меморандум с компанией ICEYE – ее спутник купил Притула

Спутниковый снимок компании ICEYE

Министерство обороны сообщило, что подписало меморандум с финской компанией ICEYE – одним из мировых лидеров в области спутниковых технологий. Цель – углубление сотрудничества в сфере космической разведки.

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Отмечается, что компания производит микроспутники и владеет одной из крупнейших в мире группировок радарных спутников. Соглашение с ICEYE направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли, что важно для национальной безопасности и обороны Украины.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что такое сотрудничество значительно усилит разведывательную деятельность Украины.

"Мы благодарны компании за преданность демократическим ценностям, поддержку украинского народа и позицию по ограничению космической съемки над территорией Украины. Мы должны защищать нашу страну на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе", – сказала чиновница.

26 июня 2024 стало известно, что спутник ICEYE, приобретенный Фондом общественного деятеля и волонтера Сергея Притулы, помог украинской военной разведке выявить 370 российских аэродромов, 153 нефтебаз и других важных объектов врага.

Разведка начала использовать космический аппарат с 24 сентября 2022 года.

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