Міноборони уклало меморандум з компанією ICEYE — її супутник купив Притула

Супутник компанії ICEYE був куплений фондом Сергія Притули на початку повномасштабного російського вторгнення

Супутниковий знімок компанії ICEYE

Міністерство оборони повідомило, що підписало меморандум з фінською компанією ICEYE – одним зі світових лідерів у галузі супутникових технологій. Мета – поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки.

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Зазначається, що компанія виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників. Угода з ICEYE спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що така співпраця значно посилить розвідувальну діяльність України.

"Ми вдячні компанії за відданість демократичним цінностям, підтримку українського народу та позицію щодо обмеження космічної зйомки над територією України. Ми повинні захищати нашу країну на землі, у повітрі, на морі, у кіберпросторі та у космосі", – сказала посадовиця.

26 червня 2024 року стало відомо, що супутник ICEYE, придбаний Фондом громадського діяча та волонтера Сергія Притули, допоміг українській воєнній розвідці виявити 370 російських аеродромів, 153 нафтобаз та інших важливих об'єктів ворога.

Розвідка почала використовувати космічний апарат з 24 вересня 2022 року.

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