Росія через Калінінградську область атакує супутникові системи Євросоюзу

Перешкоди в першу чергу вплинули на теле- і радіоканали з українським контентом, йдеться у звіті Міжнародного союзу електрозв'язку ООН

Калінінград (Фото: Delfi)

Через Калінінградську область, яка межує з Литвою та Польщею, Росія впливає на роботу супутникових систем Євросоюзу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) – орган Організації Об'єднаних Націй.

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Супутникові компанії ЄС протягом місяців зазнавали російських радіочастотних атак, що призводило до переривання мовлення у країнах блоку. Зокрема було зафіксовано щонайменше два випадки, коли в ефірах дитячих телеканалів транслювалися відео та аудіо "насильницького характеру", пишуть журналісти.

Bloomberg додає, що у скаргах кількох членів НАТО раніше йшлося про те, що збої виникли з материкової частини Росії та тимчасово окупованого Криму.

МСЕ закликав Росію "негайно припинити будь-які навмисні дії, спрямовані на створення шкідливих перешкод для частотних присвоєнь інших адміністрацій". Висновки регуляторного комітету організації були засновані на геолокації сигналів збоїв, які він назвав "надзвичайно тривожними та неприйнятними".

Регуляторний комітет повідомив, що останні перешкоди надходили з Росії, зокрема з Калінінграда і Москви. Перешкоди в першу чергу вплинули на теле- і радіоканали з українським контентом, йдеться у звіті.

14 березня The Times писало, що Росія могла заглушити супутниковий сигнал на літаку з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом.

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