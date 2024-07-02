Россия через Калининградскую область атакует спутниковые системы Евросоюза
Через Калининградскую область, граничащую с Литвой и Польшей, Россия влияет на работу спутниковых систем Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Международный союз электросвязи (МСЭ) – орган Организации Объединенных Наций.
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Спутниковые компании ЕС в течение месяцев подвергались российским радиочастотным атакам, что приводило к прерыванию вещания в странах блока. В частности было зафиксировано, по меньшей мере, два случая, когда в эфирах детских телеканалов транслировались видео и аудио "насильственного характера", пишут журналисты.
Bloomberg добавляет, что в жалобах нескольких членов НАТО ранее говорилось, что сбои возникли из материковой части России и временно оккупированного Крыма.
МСЭ призвал Россию "немедленно прекратить какие-либо умышленные действия, направленные на создание вредных помех для частотных присвоений других администраций". Выводы регуляторного комитета организации были основаны на геолокации сигналов сбоев, которые он назвал "чрезвычайно тревожными и неприемлемыми".
Регуляторный комитет сообщил, что последние препятствия поступали из России, в том числе из Калининграда и Москвы. Помехи в первую очередь повлияли на теле- и радиоканалы с украинским контентом, говорится в отчете.
- 14 марта The Times писало, что Россия могла заглушить спутниковый сигнал на самолете с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом.
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