Минобороны расширило перечень годных к службе в военное время

Министерство обороны расширило перечень лиц, пригодных к службе в военное время. Приказ министерства опубликован на сайте Верховной Рады.

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Приказом №490 от 18 августа Минобороны вносит изменения в положение о военно-врачебной экспертизе ВСУ.

Согласно его тексту, ограниченно годными в военное время теперь признаются люди с клинически излеченным туберкулезом и остаточными изменениями после излеченного туберкулеза.

Кроме того, в военное время будет индивидуально определяться пригодность к службе:

- бессимптомных носителей ВИЧ;

- лиц с медленно прогрессирующими и непрогрессирующими с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями болезней крови и кроветворных органов;

- лиц с незначительными нарушениями функций эндокринной системы, незначительными нарушениями пищевого поведения и обмена веществ.

Список критериев признания годными теперь включает людей:

- с легкими кратковременными проявлениями психических расстройств;

- с невротическими, связанными со стрессом, и соматоформными расстройствами при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

- с медленно прогрессирующими заболеваниями центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

- с эпизодическими и пароксизмальными расстройствами (кроме эпилепсии) с незначительными нарушениями функций органов и систем.

7 августа 2023 года появились сообщения, что житель Одесской области был призван по мобилизации, несмотря на заболевание эпилепсией, и он скончался по прибытии в воинскую часть.

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