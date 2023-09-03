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Минобороны расширило перечень годных к службе в военное время

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 21:22
Минобороны расширило перечень годных к службе в военное время - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Виталий Дячук)

Министерство обороны расширило перечень лиц, пригодных к службе в военное время. Приказ министерства опубликован на сайте Верховной Рады. 

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Приказом №490 от 18 августа Минобороны вносит изменения в положение о военно-врачебной экспертизе ВСУ.

Согласно его тексту, ограниченно годными в военное время теперь признаются люди с клинически излеченным туберкулезом и остаточными изменениями после излеченного туберкулеза.

Кроме того, в военное время будет индивидуально определяться пригодность к службе:

- бессимптомных носителей ВИЧ;
- лиц с медленно прогрессирующими и непрогрессирующими с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями болезней крови и кроветворных органов;
- лиц с незначительными нарушениями функций эндокринной системы, незначительными нарушениями пищевого поведения и обмена веществ.

Список критериев признания годными теперь включает людей:

- с легкими кратковременными проявлениями психических расстройств;
- с невротическими, связанными со стрессом, и соматоформными расстройствами при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;
- с медленно прогрессирующими заболеваниями центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
- с эпизодическими и пароксизмальными расстройствами (кроме эпилепсии) с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Сергей Бережной
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призывминистерство оборонывоенно-врачебная комиссия
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