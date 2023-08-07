В Одесской области мобилизовали мужчину с серьезным заболеванием: он умер в воинской части

В Одесской области проверяют обстоятельства мобилизации и оказания медицинской помощи мужчине, который умер по прибытии в воинскую часть. О смерти мобилизованного молодого человека с серьезным заболеванием сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По данным прокуратуры, житель пгт Ширяево Одесской области скончался по прибытии в воинскую часть. Он был призван по мобилизации, несмотря на проблемы со здоровьем.

По данному факту начато уголовное производство, устанавливаются фактические причины смерти мужчины. Отдельное производство открыто по поводу возможного небрежного отношения к военной службе служебных лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области.

Следователи проверяют законность призыва на военную службу гражданина с учетом состояния его здоровья.

Глава ОВА Олег Кипер прокомментировал инцидент.

"У меня так же, как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение <...> Я убежден, что все виновные должны быть наказаны. Публично", – заявил Кипер.

Местное издание Интент сообщило об инциденте еще 5 августа. Односельчане умершего, которого звали Борис, утверждают, что мобилизованный был инвалидом детства с эпилепсией. Ему было 29 лет, работал на местном рынке и был из "очень бедной" семьи.

НАПК планирует проверить образ жизни всех военкомов в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

31 июля сообщалось, что по результатам проверок территориальных центров комплектования и соцподдержки выявлены признаки незаконного обогащения 11 человек.

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