В Одеській області мобілізували чоловіка з вадами здоров'я: він помер у військовій частині

В Одеській області перевіряють обставини мобілізації та надання медичної допомоги чоловіку, який помер після прибуття до військової частини. Про смерть мобілізованого чоловіка з вадами здоров’я повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За даними прокуратури, мешканець смт Ширяєво Одеської області помер після прибуття до військової частини. Він був призваний по мобілізації, попри проблеми зі здоров’ям.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, встановлюються фактичні причини смерті чоловіка. Окреме провадження відкрито щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області.

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Голова ОВА Олег Кіпер прокоментував інцидент.

"У мене так само, як і у суспільства, багато запитань "чому?" до тих службових осіб, які ухвалили це фатальне рішення <...> Я переконаний, що усі винні мають бути покарані. Публічно", – заявив Кіпер.

Місцеве видання Інтент повідомило про інцидент ще 5 серпня. Односельці померлого, якого звали Борис, стверджують, що мобілізований був інвалідом дитинства з епілепсією. Йому було 29 років, працював на місцевому ринку і був з "дуже бідної" родини.

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31 липня повідомлялося, що за результатами перевірок територіальних центрів комплектування та соцпідтримки було виявлено ознаки незаконного збагачення 11 осіб.

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