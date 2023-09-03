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Міноборони розширило перелік придатних до служби у воєнний час

Этот материал также доступен на русском
03.09.2023, 21:22
Міноборони розширило перелік придатних до служби у воєнний час - Фото
Ілюстративне фото (Фото - Віталій Дячук)

Міністерство оборони розширило список осіб, придатних до служби у воєнний час. Наказ міністерства опубліковано на сайті Верховної Ради.

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Наказом №490 від 18 серпня Міноборони вносить зміни до положення про військово-лікарську експертизу ЗСУ.

Згідно з його текстом, обмежено придатними у воєнний час тепер визнаються люди з клінічно вилікуваним туберкульозом та залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу.

Крім того, у воєнний час індивідуально визначатиметься придатність до служби:

– безсимптомних носіїв ВІЛ;
– осіб із незначними порушеннями функцій, що повільно прогресують, або не прогресують, та рідкісними загостреннями хвороб крові та кровотворних органів;
– осіб із незначними порушеннями функцій ендокринної системи, незначними порушеннями харчової поведінки та обміну речовин.

Список критеріїв визнання придатними тепер включає людей:

– з легкими короткочасними проявами психічних розладів;
– з невротичними, пов'язаними зі стресом, та соматоформними розладами за помірно виражених, короткочасних проявів, з астенічним станом;
– із захворюваннями центральної нервової системи, що повільно прогресують, із незначними порушеннями функцій;
– з епізодичними та пароксизмальними розладами (крім епілепсії) з незначними порушеннями функцій органів та систем.

Сергій Бережний
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