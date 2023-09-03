Міноборони розширило перелік придатних до служби у воєнний час
Міністерство оборони розширило список осіб, придатних до служби у воєнний час. Наказ міністерства опубліковано на сайті Верховної Ради.
Наказом №490 від 18 серпня Міноборони вносить зміни до положення про військово-лікарську експертизу ЗСУ.
Згідно з його текстом, обмежено придатними у воєнний час тепер визнаються люди з клінічно вилікуваним туберкульозом та залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу.
Крім того, у воєнний час індивідуально визначатиметься придатність до служби:
– безсимптомних носіїв ВІЛ;
– осіб із незначними порушеннями функцій, що повільно прогресують, або не прогресують, та рідкісними загостреннями хвороб крові та кровотворних органів;
– осіб із незначними порушеннями функцій ендокринної системи, незначними порушеннями харчової поведінки та обміну речовин.
Список критеріїв визнання придатними тепер включає людей:
– з легкими короткочасними проявами психічних розладів;
– з невротичними, пов'язаними зі стресом, та соматоформними розладами за помірно виражених, короткочасних проявів, з астенічним станом;
– із захворюваннями центральної нервової системи, що повільно прогресують, із незначними порушеннями функцій;
– з епізодичними та пароксизмальними розладами (крім епілепсії) з незначними порушеннями функцій органів та систем.
- 7 серпня 2023 року з'явилися повідомлення, що мешканця Одеської області було призвано за мобілізацією, попри захворювання на епілепсію, і він помер після прибуття у військову частину.
Коментарі