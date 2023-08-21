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В Раде разрабатывают законопроект о создании военной полиции: цель и задачи

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 12:36
В Раде разрабатывают законопроект о создании военной полиции: цель и задачи - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В Верховной Раде разрабатывают законопроект о создании военной полиции. Об этом сообщает Министерство обороны.

Как отмечается, в разработке законопроекта о военной полиции Украины активно участвует Главное управление военной юстиции Минобороны.

Над созданием оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция, трудится рабочая группа на базе комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Сообщается, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями, войдет в систему Минобороны и будет создана на основе Военной службы правопорядка в ВСУ.

Новому органу перейдут отдельные полномочия по оперативно-разыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).

В Минобороны пояснили, что цель создания военной полиции – поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, Госспецслужбы транспорта (ГССТ).

Среди основных задач военной полиции Минобороны называет:

- правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;

- оперативно-разыскная деятельность;

- специальная превенция в ВСУ, ГССТ;

- обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГССТ;

- защита прав военнослужащих;

- защита государственного имущества;

- выполнение наказаний.

В Минобороны добавили, что предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.

"Законопроект проходит процедуру согласования", – сообщили в министерстве.

Наталья Медведева
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