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Зеленский потребовал создания военной полиции и реестра ветеранов

Зеленский потребовал создания военной полиции и реестра ветеранов - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
05.11.2019, 18:58

Президент дал поручения главам Минобороны, МВД и Минветеранов

Президент Владимир Зеленский выступил за создание военной полиции, а также разработку объединенного реестра ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе президента по итогам его встречи с руководством Кабмина и парламента.

В пресс-службе отметили, что на встрече Зеленский поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку создать военную полицию в структуре оборонного ведомства. Также министру поручено до 31 декабря внедрить новую систему руководства силами обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Создание концепции объединенного реестра ветеранов и разработку проекта платформы Е-ветеран Зеленский поручил профильному министерству, возглавляемому Оксаной Колядой. А главе МВД Арсену Авакова, сообщает пресс-служба, президент поставил задачу до конца года усовершенствовать процедуры выдачи водительских прав и аккредитации заведений, которые готовят и повышают квалификацию водителей.

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