Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Загороднюк анонсировал создание военной полиции

Загороднюк анонсировал создание военной полиции - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Минобороны)
26.09.2019, 17:39

В Минобороны разработают новую систему борьбы с коррупцией

В Министерстве обороны будет создана новая антикоррупционная система. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Цензор.НЕТ.

"Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. Мы подаем закон о военной полиции, надеемся, он пройдет. Нужна новая антикоррупционная программа - ее надо переписывать. То есть осталась только политическая воля идти до конца в этих вопросах, и она есть", - сказал Гончарук.

Он отметил, что будут анализироваться технические условия, тендеры, отчетность, учет - для того, чтобы снизить риски, будут использоваться международные наработки.

"Но надо сказать, что копировать здесь не получится, потому что наша ситуация хуже, чем во многих странах... Поэтому наша система должна быть гораздо жестче. Еще мы будем развивать независимый аудиторский комитет, который бы состоял из специалистов", - сказал министр.

Министр добавил, что сейчас решается вопрос, каким образом создать службу по контролю качества.

Читайте также: Загороднюк сказал, что будут делать для борьбы с "совком" в армии

Напишите нам
Андрей Загороднюк минобороны военная полиция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 