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Загороднюк сказал, что будут делать для борьбы с "совком" в армии

Загороднюк сказал, что будут делать для борьбы с "совком" в армии - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)
26.09.2019, 15:30

"Делать это надо", - говорит министр обороны, комментируя советские порядки в ВСУ

Министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, что для борьбы с советскими методами работы в армии будут создавать модельные части с практиками стран - членов НАТО. Об этом глава оборонного ведомства сказал в интервью Цензор.НЕТ.

После, по словам министра, опыт этих частей будут перенимать другие подразделения. Говоря об устранении порядков советской армии в Вооруженных силах, он отметил, что "это быстро не изменишь, но делать это надо".

"Мы еще раньше создали центры подготовки сержантов, прописали концепцию подготовки сержантского состава, привели практику начисления зарплат в соответствие с практикой стран НАТО, но еще есть над чем работать. И теперь вопрос в том, чтобы дать им возможность себя проявлять. Необходимо также изменить уставы, чтобы у них была юридически такая возможность. А также проводить работу непосредственно с личным составом, с офицерами, объяснять им новые полномочия и функции сержанта. И выстроить взаимодействие так, чтоб они общались с солдатами, а офицеры общались с сержантами", - сказал Загороднюк.

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Создание образцовых бригад, отмечает Загороднюк, сейчас на этапе осмысления. Эта тема, по его словам, уже обсуждалась с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком. "Он, кстати, очень поддерживает концепцию этих модельных частей. Мы сейчас будем их отбирать, там внедрять изменения и в ручном режиме отрабатывать. Когда мы увидим, как это работает на пилотном проекте, можно такие модели реплицировать дальше", - поясняет руководитель Минобороны.

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Андрей Загороднюк минобороны реформа армии Вооруженные силы Украины ВСУ
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