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Загороднюк говорит, что в Минобороны его советовал не Коломойский

Загороднюк говорит, что в Минобороны его советовал не Коломойский - Фото
Андрей Загороднюк фото пресс-служба Минобороны
19.09.2019, 20:13

С президентом его знакомил глава фракции Слуги народа

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что к его назначению на должность не причастен бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Таким образом он отреагировал на фигурировавшую в СМИ информацию. Сообщалось, что Коломойский якобы активно лоббировал его на главную должность в оборонном ведомстве.

Загороднюк заявил, что с Коломойским никогда не общался, не видел его и такие слухи назвал выдумкой. 

"Единственное, что они базируются на том, что мой отец работает в Укрнафте. Это правда, он действительно работает в Укрнафте, в наблюдательном совете. Он - геолог, председатель Союза геологов Украины уже лет 15 или 20. Его приглашали советником в различные структуры прежде. Он один из самых известных геологов в Украине. Поскольку Укрнафта является нефтегазовой структурой, то его пригласили. Но нет никакой ... Это не связано с назначением или никаким другим образом", - заявил министр.

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Он отметил, что на должность его советовал нынешний глава Слуги народа в парламенте Давид Арахамия. Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, по словам Загороднего, он рассказал, каким видит развитие Вооруженных сил, Минобороны и стратегию обороны государства.

"С президентом Зеленским меня познакомил Давид Арахамия. Он подбирал различные кандидатуры на различные должности. Не подбирал, а рекомендовал. И он предложил встретиться. Тогда это еще был, насколько я знаю, большой список. Там где интервьюировали 30 человек, может, даже больше. И он предложил встретиться", - сказал Загороднюк.

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Андрей Загороднюк минобороны Давид Арахамия назначение игорь коломойский
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