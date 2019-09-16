Загороднюк поехал на фронт, ему объяснили, что с перемирием

Загороднюк, Кравченко и Хомчак (фото - пресс-служба ООС)

Министр обороны Андрей Загороднюк вместе с начальником Генштаба Русланом Хомчаком побывал в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе, чтобы "ознакомиться с подготовительными мероприятиями по готовности украинской стороны к разведению сил и средств". Об этом пишет пресс-служба штаба ООС.

Готовы ли к этому российские оккупационные войска - не сообщается.

Командующий ООС Владимир Кравченко ознакомил главу Минобороны с ситуацией на фронте. По словам генерал-лейтенанта, установленное 21 июля перемирие "имело положительные последствия исключительно на начальном этапе".

"В первые дни количество вражеских обстрелов действительно уменьшилась почти в два раза. Однако, уже в августе мы начали фиксировать постепенное увеличение количества вражеских обстрелов", - уточнил он.

По данным Кравченко, с 21 июля враг "более 500 раз" обстрелял позиции сил ООС, из них 80 раз - из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Загороднюк встретился и обсудил с главами Донецкой и Луганской облгосадминистраций и представителями местного самоуправления "актуальные вопросы, требующие немедленного решения", а также побывал на разных КПВВ.

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