Глава Пентагона поговорил с Загороднюком: о чем - неизвестно

Марк Эспер (фото - ЕРА)

Глава Минобороны США Марк Эспер созвонился с украинским коллегой Андреем Загороднюком и заверил его в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом американский министр написал у себя в Twitter.

"С оптимизмом смотрю на его видение (развития, - ред.) Министерства обороны и приверженность оборонным и антикоррупционным реформам", - пишет глава Пентагона.

Никаких других подробностей беседы - о чем говорили и к чему пришли - не сообщается.

Сенат США утвердил Эспера на пост министра обороны 27 июля 2019 года.

В августе он побывал в Монголии, где ему подарили коня (фото и видео).

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