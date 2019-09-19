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Глава Пентагона поговорил с Загороднюком: о чем - неизвестно

Глава Пентагона поговорил с Загороднюком: о чем - неизвестно - Фото
Марк Эспер (фото - ЕРА)
19.09.2019, 13:28

По словам Марка Эспера, беседа с министром обороны Украины была "продуктивной"

Глава Минобороны США Марк Эспер созвонился с украинским коллегой Андреем Загороднюком и заверил его в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом американский министр написал у себя в Twitter.

"С оптимизмом смотрю на его видение (развития, - ред.) Министерства обороны и приверженность оборонным и антикоррупционным реформам", - пишет глава Пентагона.

Никаких других подробностей беседы - о чем говорили и к чему пришли - не сообщается.

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Марк Эспер Андрей Загороднюк
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