Главе Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видео

Во время официального визита в Монголию глава министерства обороны США Марк Эспер получил в подарок коня. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что Эспер поначалу испытывал затруднения с тем, какое имя выбрать для животного.

В итоге он выбрал имя Маршалл - в честь американского генерала и госсекретаря США Джорджа Маршалла, который в начале карьеры ездил в Монголию, чтобы приобрести лучших лошадей для пехотного подразделения США, базировавшийся в то время в Китае.

#secDef ⁦@EsperDoD⁩ is honored with a chestnut horse in #Mongolia and he names it Marshall after General George Marshall pic.twitter.com/TdFYJXbbr3