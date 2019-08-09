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09.08.2019, 18:14

Главе Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видео

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Главе Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видео
Главе Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видео
Главе Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видеоГлаве Пентагона в Монголии подарили коня: фото, видео

Животное назвали в честь американского генерала и госсекретаря США

Во время официального визита в Монголию глава министерства обороны США Марк Эспер получил в подарок коня. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что Эспер поначалу испытывал затруднения с тем, какое имя выбрать для животного.

В итоге он выбрал имя Маршалл - в честь американского генерала и госсекретаря США Джорджа Маршалла, который в начале карьеры ездил в Монголию, чтобы приобрести лучших лошадей для пехотного подразделения США, базировавшийся в то время в Китае.

Эспер сказал в Монголии, что эта страна - экспортер безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку активно участвует в операциях, возглавляемых США в Афганистане, и предоставляет американским военным возможности для проведения учений.

Отмечается, что Монголия надеется развить военные и экономические связи с США и уменьшить зависимость от Китая.

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Теги: Марк Эспер, пентагон, животные, монголия, лошадь
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