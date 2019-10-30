В Минобороны пояснили, что мешает совместимости войск ВСУ и НАТО

Процесс приобретения совместимости Вооруженных Сил Украины с войсками Североатлантического альянса сдерживает "избирательная модернизация" армии: это мешает в долгосрочной перспективе приобрести новые возможности и способность "адекватно реагировать на угрозы". Так считает замглавы Минобороны Александр Полищук, пишет Радио Свобода.
"Примером для Украины здесь могут служить страны Балтии. Так, в Эстонии есть центр, который занимается кибербезопасностью в рамках всего Альянса. Нам нужно развивать взаимодействие со всеми такими центрами, которые есть в НАТО", - полагает чиновник.
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По его словам, у власти "есть единодушное понимание, что без безопасности и надежной обороны трудно рассчитывать, что страна будет жить, а жить богато экономически страна не сможет, если все будет тратить на эту войну".
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