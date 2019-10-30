В Минобороны пояснили, что мешает совместимости войск ВСУ и НАТО

Александр Полищук (фото - его страница в Facebook)

Процесс приобретения совместимости Вооруженных Сил Украины с войсками Североатлантического альянса сдерживает "избирательная модернизация" армии: это мешает в долгосрочной перспективе приобрести новые возможности и способность "адекватно реагировать на угрозы". Так считает замглавы Минобороны Александр Полищук, пишет Радио Свобода.

"Примером для Украины здесь могут служить страны Балтии. Так, в Эстонии есть центр, который занимается кибербезопасностью в рамках всего Альянса. Нам нужно развивать взаимодействие со всеми такими центрами, которые есть в НАТО", - полагает чиновник.

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По его словам, у власти "есть единодушное понимание, что без безопасности и надежной обороны трудно рассчитывать, что страна будет жить, а жить богато экономически страна не сможет, если все будет тратить на эту войну".

25 октября 2019 года глава Минобороны Загороднюк анонсировал новый формат отношений Украина-НАТО. Власти назвали "манипуляцией" критику этого шага со стороны пятого президента Порошенко.

Сегодня Североатлантический совет НАТО начал визит в Украину. Также сегодня Венгрия заблокировала заявление послов НАТО по Украине.

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