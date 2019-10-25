Загороднюк анонсировал новый формат отношений Украина-НАТО

Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Минобороны)

Украина и НАТО намерены в ближайшее время принять решение о новом формате отношений. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в конце своего визита в штаб-квартиру Альянса, пишет Европейская правда.

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практическим", - заявил министр, добавив, что соответствующая договоренность уже достигнута, но еще не оформлена документально. При этом он спрогнозировал, что первые документы будут подписаны в нынешнем году.

Глава Минобороны уточнил, что в новом формате сведут в единую существующие программы сотрудничества. "НАТО ввело подход "одна страна - один план", поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться согласно этому подходу", - добавил он.

Останется, по словам министра, и годовая нацпрограмма Украина-НАТО, поскольку она является односторонним документом.

Ранее генсек НАТО рассказал , что думают в Альянсе о членстве Украины.

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