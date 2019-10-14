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В ПА НАТО приняли доклад об Украине: о чем документ

В ПА НАТО приняли доклад об Украине: о чем документ - Фото
Украинская делегация в ПА НАТО (фото - Егор Чернев/Facebook)
14.10.2019, 07:39

Также Украина донесла свою позицию в доклады о нераспространении ядерного оружия и о кибер-угрозах

13 октября на Парламентской ассамблее НАТО приняли подготовленный канадской стороной доклад с анализом ситуации в Украине. Об этом сообщил в Facebook депутат от партии Слуга народа и глава украинской делегации в ПА НАТО Олег Чернев.

По словам нардепа, в документе изложен обоснованный и сбалансированный анализ по темам:

  • Российско-украинской войны;
  • Экономических реформ;
  • Реформ в сфере обороны и безопасности;
  • Ситуации со свободой слова в стране.

Украинская делегация предложила поправки в терминологии и предоставила новую информацию о состоянии реформ. Инициативу поддержали США, Литва, Грузия и Турция – все важные правки были приняты.

Кроме того, украинская делегация внесла пункт о невыполнении Будапештского меморандума в доклад о нераспространении ядерного оружия, а также изложила свою позицию в докладе о кибер-угрозах.

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ПА НАТО нато парламентская ассамблея Егор Чернев
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