В ПА НАТО приняли доклад об Украине: о чем документ

Украинская делегация в ПА НАТО (фото - Егор Чернев/Facebook)

13 октября на Парламентской ассамблее НАТО приняли подготовленный канадской стороной доклад с анализом ситуации в Украине. Об этом сообщил в Facebook депутат от партии Слуга народа и глава украинской делегации в ПА НАТО Олег Чернев.

По словам нардепа, в документе изложен обоснованный и сбалансированный анализ по темам:

Российско-украинской войны;

Экономических реформ;

Реформ в сфере обороны и безопасности;

Ситуации со свободой слова в стране.

Украинская делегация предложила поправки в терминологии и предоставила новую информацию о состоянии реформ. Инициативу поддержали США, Литва, Грузия и Турция – все важные правки были приняты.

Кроме того, украинская делегация внесла пункт о невыполнении Будапештского меморандума в доклад о нераспространении ядерного оружия, а также изложила свою позицию в докладе о кибер-угрозах.

Вчера впервые за 22 года ПА НАТО отклонила доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров.

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