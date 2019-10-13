ПА НАТО отклонила доклад о санкциях против стран-агрессоров

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Впервые за 22 года Парламентская ассамблея НАТО отклонила доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации. Об этом сообщает пресс-служба партии Слуга народа.

"Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции имеют накопительный эффект, они обязательно сыграют свою роль в изменении режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса в Украину", - отметил, выступая на Парламентской ассамблее НАТО глава украинской делегации, нардеп фракции Слуга народа Егор Чернев.

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Он уточнил, что после выступления представителей украинской делегации большинство стран-членов НАТО проголосовали против того, чтобы принять доклад. "И это впервые, по меньшей мере, за 22 года", - добавил Чернев.