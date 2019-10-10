Нидерланды не позволят снять санкции с РФ без выполнения Минска

Стеф Блок (Фото - скриншот из видео - Produtiehuis EU - YouTube)

Нидерланды не будут голосовать за снятие или ослабление санкций ЕС против России до полного выполнения страной–агрессором минских договоренностей. Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, сообщил Укринформ.

"Нидерланды не признают аннексии Крыма и не позволят, чтобы санкции ЕС против Российской Федерации были ослаблены без надлежащего выполнения минских договоренностей", - отметил Блок.

Он подчеркнул, что Европейский Союз в свое время ввел эти санкции в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и все те действия, которые происходят в Донбассе.

"Возможность снятия или облегчения санкций ЕС, как это понимают Нидерланды, будет зависеть от поведения России, в первую очередь от того, будет ли она выполнять пункты минских договоренностей", - сказал Блок.