Зеленский о выдаче Цемаха: Все понимают, что я был прав

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды с пониманием отнеслись к его решению выдать России боевика Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе самолета MH17. Об этом президент заявил во время пресс-марафона.

"Они (Нидерланды - ред.) знают, они понимают, почему у меня было такое решение. Они знали, что у меня будет такое решение. Я их предупредил и дал все возможности, которые мы могли как власть им предоставить, для любых следственных действий до этого", - заявил Зеленский.

"Они знают мои приоритеты - это граждане Украины, при том что они знают мое отношение к этой трагедии. Как мы их поддерживаем, как наши следственные группы поддерживают, много с ними работаем <...> Все понимают, я не могу говорить о них, потому что это неправильно, но все понимают, что я был прав, что я был прав в этом случае", - подытожил президент.

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