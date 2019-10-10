Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский о выдаче Цемаха: Все понимают, что я был прав

Зеленский о выдаче Цемаха: Все понимают, что я был прав - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
10.10.2019, 14:27

Президент утверждает, что он заранее предупредил Нидерланды о возможности выдачи боевика России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды с пониманием отнеслись к его решению выдать России боевика Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе самолета MH17. Об этом президент заявил во время пресс-марафона

"Они (Нидерланды - ред.) знают, они понимают, почему у меня было такое решение. Они знали, что у меня будет такое решение. Я их предупредил и дал все возможности, которые мы могли как власть им предоставить, для любых следственных действий до этого", - заявил Зеленский. 

"Они знают мои приоритеты - это граждане Украины, при том что они знают мое отношение к этой трагедии. Как мы их поддерживаем, как наши следственные группы поддерживают, много с ними работаем <...> Все понимают, я не могу говорить о них, потому что это неправильно, но все понимают, что я был прав, что я был прав в этом случае", - подытожил президент. 

Смотрите также: 300 журналистов. Зеленский проводит пресс-марафон – трансляция

Напишите нам
Владимир Зеленский MH17 владимир цемах
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 