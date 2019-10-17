Рада приняла закон, необходимый для совместимости ВСУ с НАТО

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект 0906 о внесении изменений в законодательство о военной службе.

"За" проголосовали 278 депутатов, "против" - 0, "воздержались" - 22, не голосовали - 92.

Ни одного голоса за закон не дала фракция ОПЗЖ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в результате его принятия будут введены новые военные звания сержантского и старшинского состава ВСУ, соответствующие званиям НАТО, повышена роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненных, созданы дополнительные виды мотивации для службы по контракту.

Законопроект был внесен в Раду еще предыдущего созыва в марте этого года депутатами БПП и Народного фронта.

24 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины.

3 октября Рада внесла правки о дезертирах в закон о военной службе.

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