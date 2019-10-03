Рада внесла правки о дезертирах в закон о военной службе

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Законопроект №1227 о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе принят Верховной Радой во втором чтении и в целом.

"За" проголосовали 287 нардепов, "против" - 0, воздержались 6, не голосовали 91.

В полном составе воздержалась или не голосовала фракция ОПЗЖ.

В пояснительной записке к проекту закона предлагается:

- признать военнослужащих, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, такими, что не входят в численность вооруженных сил;

- сохранить статус военнослужащих за лицами, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, на период уголовного производства в органах досудебного расследования и судах;

- приостановить выплату таким лицам денежного и выдачу других видов обеспечения, а также обеспечить нераспространение на них соцгарантий для военнослужащих;

- в случае вынесения оправдательного приговора возобновить им все виды обеспечения и соцгарантии;

- применить меры для сохранения летного состава авиации ВСУ;

- устранить нарушения и недочеты, выявленные Счетной палатой по результатам аудита использования бюджетных средств на подготовку кадров для ВСУ;

- совершить проверку на наличие ведомостей о привлечении призывников к криминальной ответственности, обеспечить призывные комиссии объективными данным о призывниках и уменьшить случаи уклонения граждан от призыва на срочную военную службу;

- привести положения этого закона в соответствие с ранее принятыми законами.

Также авторы законопроекта предлагают предоставить отсрочку от срочной военной службы гражданам, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запасов на весь срок подготовки.

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