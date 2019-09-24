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Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины

Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
24.09.2019, 11:03

20 сентября Верховная рада приняла закон о Плане обороны Украины

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1011 о внесении изменений в закон об обороне Украины по организации обороны государства, который глава государства подал в Верховную Раду в конце августа. Об этом свидетельствуют данные с сайта ВР

Последний этап прохождения проекта - закон подписан и возвращен с подписью от президента.

Подписанный закон закрепляет на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом "Плана обороны Украины".  План должен скоординировать деятельность сил обороны и дать возможность государственным органам, органам местного самоуправления, системе гражданской обороны и национальной экономике подготовиться к переходу с мирного на военное положение и дать отпор вооруженной агрессии.

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Владимир Зеленский План обороны Украины
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