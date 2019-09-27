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Создание военной полиции. Комитет Рады обсудил и принял решение

Создание военной полиции. Комитет Рады обсудил и принял решение - Фото
Фото: depositphotos.com
27.09.2019, 18:35

Для разработки соответствующего законопроекта создается рабочая группа

В комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки состоялась встреча, посвященная законодательному обеспечению образования военной полиции. Об этом сообщает информуправление Аппарата ВР.

Отмечается , что результатам обсуждения участники встречи единодушно высказались о необходимости разработки согласованного законопроекта для реформирования Военной службы правопорядка в ВСУ в службу военной полиции и определили соответствующий план действий.

Сообщается, что в комитете для разработки законопроекта о военной полиции создается рабочая группа из числа народных депутатов - членов комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, комитета по вопросам правоохранительной деятельности и представителей соответствующих заинтересованных государственных органов.

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ВСУ военная полиция
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