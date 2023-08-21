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У Раді розробляють законопроєкт про створення військової поліції: мета та завдання

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 12:36
У Раді розробляють законопроєкт про створення військової поліції: мета та завдання - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У Верховній Раді розробляють законопроєкт щодо створення військової поліції. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Як зазначається, у розробці законопроєкту про військову поліцію України бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони.

Над створенням оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція, працює робоча група на базі комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.

Повідомляється, що військова поліція має стати військовим формуванням із правоохоронними функціями, увійде до системи Міноборони та буде створена на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Новому органу перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування воєнних злочинів (у зонах бойових дій).

У Міноборони пояснили, що метою створення військової поліції є підтримка військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Держспецслужби транспорту (ДССТ).

Серед основних завдань військової поліції Міноборони називає:

- правоохоронна діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення воєнних злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;

- оперативно-розшукова діяльність;

- спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;

- забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;

- захист прав військовослужбовців;

- захист державного майна;

- виконання покарань.

У Міноборони додали, що передбачається досягнення сумісності військової поліції із відповідними структурами держав-членів НАТО.

"Законопроєкт проходить процедуру узгодження", – повідомили у міністерстві.

Наталія Медведєва
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Верховна Радаміноборонивійськова поліція
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