Минобороны: В Украине забронировано 930 000 мужчин. Через неделю будет миллион
Около 930 000 военнообязанных украинских мужчин были забронированы от мобилизации. Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время круглого стола "Законодательные подходы к бронированию работников предприятий", передает Forbes Ukraine.
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По его словам, через неделю цифра в 930 000 забронированных приблизится к миллиону.
Гаврилюк отметил, что нынешняя мобилизация не удовлетворяет потребности армии, поскольку мобилизованный "еще не является полноценным бойцом". По словам замминистра обороны, солдатом он станет только через 3-6 месяцев подготовки.
Чиновник также высказался в поддержку идеи перевода украинской экономики на военные рельсы, но отметил, что сейчас лишь некоторые предприятия работают "в три смены". Он считает, что помощь от международных партнеров не увеличивается и не будет расти.
Кроме того, замминистра отметил, что российская армия не сокращает свое присутствие на оккупированных территориях. Если в начале года там находилось около 440 000 российских военных, то сейчас их количество возросло до 600 000, а к концу года ожидается достижение 800 000.
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