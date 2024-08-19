Минобороны: В Украине забронировано 930 000 мужчин. Через неделю будет миллион

Заместитель министра обороны рассказал о положении дел с мобилизацией и бронированием

Иван Гаврилюк (Фото: Минобороны)

Около 930 000 военнообязанных украинских мужчин были забронированы от мобилизации. Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время круглого стола "Законодательные подходы к бронированию работников предприятий", передает Forbes Ukraine.

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По его словам, через неделю цифра в 930 000 забронированных приблизится к миллиону.

Гаврилюк отметил, что нынешняя мобилизация не удовлетворяет потребности армии, поскольку мобилизованный "еще не является полноценным бойцом". По словам замминистра обороны, солдатом он станет только через 3-6 месяцев подготовки.

Чиновник также высказался в поддержку идеи перевода украинской экономики на военные рельсы, но отметил, что сейчас лишь некоторые предприятия работают "в три смены". Он считает, что помощь от международных партнеров не увеличивается и не будет расти.

Кроме того, замминистра отметил, что российская армия не сокращает свое присутствие на оккупированных территориях. Если в начале года там находилось около 440 000 российских военных, то сейчас их количество возросло до 600 000, а к концу года ожидается достижение 800 000.

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