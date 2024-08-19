Міноборони: В Україні заброньовано 930 000 чоловіків. За тиждень буде мільйон

Заступник міністра оборони розповів про стан справ з мобілізацією та бронюванням

Іван Гаврилюк (Фото: Міноборони)

Близько 930 000 військовозобов'язаних українських чоловіків було заброньовано від мобілізації. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу "Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств", передає Forbes Ukraine.

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За його словами, через тиждень цифра у 930 000 заброньованих наблизиться до мільйона.

Гаврилюк зазначив, що поточна мобілізація не задовольняє потреби армії, оскільки мобілізований "ще не є повноцінним бійцем". За словами заступника міністра оборони, солдатом він стане лише через 3-6 місяців підготовки.

Посадовець також висловився на підтримку ідеї переведення української економіки на воєнний лад, але зауважив, що зараз лише деякі підприємства працюють "у три зміни". Він вважає, що допомога від міжнародних партнерів не збільшується і не буде зростати.

Крім того, заступник міністра зазначив, що російська армія не скорочує свою присутність на окупованих територіях. Якщо на початку року там перебували близько 440 000 російських військових, то зараз їхня кількість зросла до 600 000, а до кінця року очікується досягнення 800 000.

7 червня 2024 року Кабмін дозволив забронювати 100% працівників в ОПК та енергетиці.

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16 серпня Кабмін підтримав пропозицію Міністерства цифрової трансформації та дозволив бронювати 100% військовозобов'язаних співробітників інтернет-провайдерів та мобільних операторів.

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