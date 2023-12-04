Минобороны заявило о фейковых Telegram-каналах Умерова. Просит жаловаться на них

В МО заявили, что кто-то создал фейковые аккаунты министра и собирает на них какую-то информацию от украинцев. У Умерова нет страницы в Telegram

Рустем Умеров (Фото: LIGA.net)

Министерство обороны заявило, что кто-то создает фейковые аккаунты главы ведомства Рустема Умерова для "сбора информации от граждан Украины". На эти аккаунты Минобороны просит посылать жалобы.

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"В Телеграмме неизвестные создали аккаунт, используя имя и фамилию министра обороны Украины. Сегодня они начали собирать данные, делая вид официальный канал информации", – говорится в сообщении пресс-службы.

Через два часа после обращения к украинцам в министерстве заявили, что аккаунт был отмечен службой поддержки Telegram как "фейк".

Тогда же ведомство обратилось к пользователям соцсети с просьбой отправить жалобу на другую учетную запись под именем Умерова: https://t.me/Umerov_Rustem0/34

У министра обороны нет канала у Telegram.

Идентичный эпизод также был с начальником украинской разведки Кириллом Будановым. После многочисленных жалоб аккаунт, дискредитировавший Буданова и публиковавший непроверенную и опасную информацию, был отмечен "фейком".

У главы ГУР также нет страницы в Telegram.

1 ноября 2023 года главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил о распространении о нем фальшивой информации в интернет, в частности через фейковые аккаунты с использованием его имени.

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