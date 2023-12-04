Міноборони заявило про фейкові Telegram-канали Умєрова. Просить скаржитися на них
Міністерство оборони заявило, що хтось створює фейкові акаунти очільника відомства Рустема Умєрова для "збору інформації від громадян України". На ці облікові записи Міноборони просить надсилати скарги.
"В Телеграмі невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони України. Сьогодні вони почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації", – йдеться у повідомленні пресслужби.
За дві години після звернення до українців у міністерстві заявили, що акаунт було позначено службою підтримки Telegram як "фейк".
Тоді ж відомство звернулося до користувачів соцмережі з проханням надіслати скаргу на інший обліковий запис під іменем Умєрова: https://t.me/Umerov_Rustem0/34
У міністра оборони немає каналу у Telegram.
Ідентичний епізод також був з начальником української розвідки Кирилом Будановим. Після численних скарг акаунт, який дискредитував Буданова та публікував неперевірену та небезпечну інформацію, було позначено "фейком".
Голова ГУР також не має сторінки у Telegram.
- 1 листопада 2023 року головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив про поширення про нього фальшивої інформації в інтернет, зокрема через фейкові акаунти з використанням його імені.
Дивіться також: Окупанти запустили фейкові "звернення" головнокомандувача Залужного