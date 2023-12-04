Міноборони заявило про фейкові Telegram-канали Умєрова. Просить скаржитися на них

У відомстві заявили, що хтось створив фейкові акаунти міністра оборони і збирає на них якусь інформацію від українців. Умєров не має сторінки у Telegram

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Міністерство оборони заявило, що хтось створює фейкові акаунти очільника відомства Рустема Умєрова для "збору інформації від громадян України". На ці облікові записи Міноборони просить надсилати скарги.

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"В Телеграмі невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони України. Сьогодні вони почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації", – йдеться у повідомленні пресслужби.

За дві години після звернення до українців у міністерстві заявили, що акаунт було позначено службою підтримки Telegram як "фейк".

Тоді ж відомство звернулося до користувачів соцмережі з проханням надіслати скаргу на інший обліковий запис під іменем Умєрова: https://t.me/Umerov_Rustem0/34

У міністра оборони немає каналу у Telegram.

Ідентичний епізод також був з начальником української розвідки Кирилом Будановим. Після численних скарг акаунт, який дискредитував Буданова та публікував неперевірену та небезпечну інформацію, було позначено "фейком".

Голова ГУР також не має сторінки у Telegram.

1 листопада 2023 року головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив про поширення про нього фальшивої інформації в інтернет, зокрема через фейкові акаунти з використанням його імені.

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