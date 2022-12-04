Минус 550 военных и пять танков за сутки: сводка потерь России в Украине

Армия России в течение 3 декабря потеряла в Украине около 550 военных, пять танков и две пушки. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 91 150 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Самые большие потери в субботу противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 91 150 (+550) человек ликвидировано,

→ танков – 2922 (+5),

→ боевых бронированных машин – 5892 (+6),

→ артиллерийских систем – 1908 (+2),

→ РСЗО – 395 (0),

→ средств ПВО – 210 (0),

→ самолетов – 281 (+1),

→ вертолетов – 263 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1),

→ крылатых ракет – 531 (0),

→ кораблей/катеров – 16 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 4479 (+7),

→ спецтехники – 163(0).

Потери России в ноябре были рекордными за всю войну. ВСУ уничтожили 16 970 оккупантов.

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Андрій Водяний

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