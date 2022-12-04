Минус 550 военных и пять танков за сутки: сводка потерь России в Украине
Армия России в течение 3 декабря потеряла в Украине около 550 военных, пять танков и две пушки. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 91 150 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Самые большие потери в субботу противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 91 150 (+550) человек ликвидировано,
→ танков – 2922 (+5),
→ боевых бронированных машин – 5892 (+6),
→ артиллерийских систем – 1908 (+2),
→ РСЗО – 395 (0),
→ средств ПВО – 210 (0),
→ самолетов – 281 (+1),
→ вертолетов – 263 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1),
→ крылатых ракет – 531 (0),
→ кораблей/катеров – 16 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 4479 (+7),
→ спецтехники – 163(0).
- Потери России в ноябре были рекордными за всю войну. ВСУ уничтожили 16 970 оккупантов.
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