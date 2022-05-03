Минус "Форпост" за $7 млн. Украина продолжает массово уничтожать российские беспилотники
За сутки 2 мая противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ сбила восемь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.
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Враг продолжает наносить ракетные удары, наращивает в воздушном пространстве Украины присутствие беспилотных летательных аппаратов, которые дают целеуказание артиллерии, осуществляют воздушную разведку и корректировку огня.
Украинская ПВО уничтожила один беспилотник "Форпост" и семь "Орлан-10".
Как отмечается, БПЛА "Форпост", сбитый подразделением ЗРВ воздушного командования "Юг"– дорогостоящий аппарат, который оценивается в $7 млн. Это лицензированная израильская копия БпЛА Searcher.
Авиация ВС ВСУ продолжает бить оккупантов с воздуха, нанося мощные удары по позициям, колоннам, логистике и живой силе россиян разными видами вооружения.
Пилотируемая авиация врага в течение суток фактически не входила в зону действия украинского ПВО.
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