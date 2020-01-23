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Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено - Коляда

Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено - Коляда - Фото
Оксана Коляда (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.01.2020, 11:27

По словам министра, будущее министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет разделено, а будущее министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр. Об этом заявила в интервью Интерфакс-Украина министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

"Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр", - отметила Коляда.

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По ее словам,  есть понимание того, что следует не восстанавливать министерство оккупированных территорий. "Необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе министерства реинтеграции. Наша команда обобщает свои предложения, и мы их представим в ближайшее время", - сказала она.

Министр отметила, что вопросы реинтеграции банально не помещаются в функционал одного, даже объединенного министерства, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве.

Коляда заявила, что на данный момент не располагает информацией, кто возглавит будущее министерство оккупированных территорий после разъединения.

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