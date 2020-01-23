Арахамия проанонсировал увольнения двух-трех министров

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия предположил, что два-три министра могут написать заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Думаю, два-три министра могут. Но об этом рано говорить. Сейчас Бабак (министр развития общин и территорий, - ред.) обнаружила такое желание, и мы проголосуем за Дениса Шмыгаля (главу Ивано-Франковской ОГА, экс топ-менеджера ДТЭК, - ред.). Что касается других ... Смотрите, это же не политическое правительство, а технократическое", - отметил Арахамия.

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Отвечая на вопрос, останется ли на своей должности глава МВД Арсен Аваков, Арахамия сказал: "Это к президенту. Это его решение. И мы будем поддерживать его решение".

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