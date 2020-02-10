Минюст подал иски о ликвидации 48 "партий-призраков"

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Министерство юстиции подало в Окружной административный суд Киева 48 исков об аннулировании регистрационных свидетельств политических партий, которые министр юстиции Денис Малюська назвал "призраками". Об этом сообщили пресс-служба суда и Минюста.

Минюст считает, что существуют правовые основания для обращения с иском в суд, поскольку в каждом случае ответчик - партия, которая не выдвигала своих кандидатов на выборах президента Украины и депутатов в течение 10 лет.

Среди ответчиков, в частности, - партии Трудовая Украина, Организация украинских националистов, Гражданская партия Пора, Социал-демократическая партия Украины, Блок оппозиционных сил.

Всего в Украине зарегистрировано 349 политических партий.

По словам министра, существует целый теневой рынок, на котором "за значительные суммы покупаются и продаются политические партии". Их ликвидация защитит интересы избирателей и обеспечит соблюдение партиями законодательства и создаст равные условия для всех реально функционирующих политсил.

В октябре 2019 года Минюст подал иск об аннулировании регистрации Республиканской партии Украины.

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