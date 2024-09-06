Минюст просит взыскать с подсанкционной Повалий имущество, в том числе и права на песни

Пророссийская исполнительница живет в Москве и поддерживает российские власти и агрессию против Украины

Таисия Повалий (Фото: ресурс оккупантов)

Министерство юстиции просит Высший антикоррупционный суд отсудить имущество у подсанкционной пророссийской певицы Таисии Повалий, в частности права на восемь музыкальных произведений. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

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Минюст 5 сентября подал в ВАКС иск о применении санкций к Повалий.

Ведомство хочет взыскать с Повалий имущество, которым она владеет прямо и косвенно.

Речь идет о недвижимости (семь земельных участков, жилой дом и домовладение), двух автомобилях, четырех устройствах для отстрела патронов и имущественных правах на музыку и слова к восьми произведениям.

Повалий проживает в Москве и открыто поддерживает российские власти и агрессию против Украины, в прошлом была нардепом от Партии Регионов (2012-2014).

Санкции СНБО против Повалий ввели в октябре 2020 года, под ограничения попали и Лорак, Тодоренко и другие "звезды".

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