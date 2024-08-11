Минкульт призвал Рим отменить выступления Нетребко, которая поддерживала Путина и Царева

Анна Нетребко (Фото: EPA)

Украинское Министерство культуры и информационной политики призвало мэра Рима и руководителя Римского оперного театра отменить выступления россиянки Анны Нетребко. Соответствующее заявление появилось на сайте Минкульта. Нетребко была доверенным лицом диктатора Владимира Путина и сотрудничала с коллаборантом Олегом Царевым.

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Ведомство призвало мэра итальянской столицы и руководителя местного оперного театра отменить выступления российской оперной певицы Нетребко в Римской опере.

Минкульт отметил, что "голос пропаганды" не должен звучать в мире, а также в институте считают недопустимым какое-либо сотрудничество с носителями вражеских нарративов, среди которых "почетное" место занимают деятели культуры РФ.

"Агрессор использует искусство как метод оправдания многочисленных военных преступлений, среди которых убийства гражданских украинцев, массированные и целенаправленные удары по жилым домам, объектам инфраструктуры, заведениям и памяткам культуры", – отмечают в сообщении.

По словам Минкульта, представителям культуры РФ не место на ведущих мировых сценах, а усилия по содействию агрессору в распространении имперских нарративов являются "попыткой нивелировать ужасы войны, легитимизируя российские преступления в Украине".

В целом Минкульт отметил поддержку Италией Украины, и ведомство уверено, что запланированные выступления Нетребко являются "досадной ошибкой".

Выступления Нетребко в Риме должны пройти в марте 2025 года – три дня она будет участвовать в показах оперы Джакомо Пуччини "Тоска". Впрочем, у нее запланированы выступления и в других европейских городах, в том числе в итальянских Вероне и Милане, а также в Берлине и Бухаресте.

Скриншот с сайта Нетребко

После оккупации украинского Донецка в 2014 году Нетребко принимала участие в пропагандистских мероприятиях с бывшим нардепом и коллаборантом Царевым. Ему же она передала сертификат на 1 млн рублей (~300 000 грн того времени) якобы на нужды Донецкого оперного театра.

Фото: ресурс окупантів

Также Нетребко была доверенным лицом диктатора Путина на выборах 2012 года, получала из его рук награды, выступала на открытии Олимпиады в Сочи в 2014 году. С 2006 года имеет австрийское гражданство.

В 2022 году певицу уволили из нью-йоркской Метрополитен-опера, поскольку та отказалась публично осудить действия Путина, сообщало CNN. Впоследствии Нетребко заявила, что якобы осуждает войну, а также якобы никогда не получала финансовую поддержку от правительства РФ.

В апреле 2023 тогдашнего главного дирижера Одесской оперы Вячеслава Чернуху-Волича уволили из-за выступления в Национальной опере города Баку, которую возглавляет Юсиф Эйвазов, муж Нетребко.

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