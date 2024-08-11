Минкульт призвал Рим отменить выступления Нетребко, которая поддерживала Путина и Царева
Украинское Министерство культуры и информационной политики призвало мэра Рима и руководителя Римского оперного театра отменить выступления россиянки Анны Нетребко. Соответствующее заявление появилось на сайте Минкульта. Нетребко была доверенным лицом диктатора Владимира Путина и сотрудничала с коллаборантом Олегом Царевым.
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Ведомство призвало мэра итальянской столицы и руководителя местного оперного театра отменить выступления российской оперной певицы Нетребко в Римской опере.
Минкульт отметил, что "голос пропаганды" не должен звучать в мире, а также в институте считают недопустимым какое-либо сотрудничество с носителями вражеских нарративов, среди которых "почетное" место занимают деятели культуры РФ.
"Агрессор использует искусство как метод оправдания многочисленных военных преступлений, среди которых убийства гражданских украинцев, массированные и целенаправленные удары по жилым домам, объектам инфраструктуры, заведениям и памяткам культуры", – отмечают в сообщении.
По словам Минкульта, представителям культуры РФ не место на ведущих мировых сценах, а усилия по содействию агрессору в распространении имперских нарративов являются "попыткой нивелировать ужасы войны, легитимизируя российские преступления в Украине".
В целом Минкульт отметил поддержку Италией Украины, и ведомство уверено, что запланированные выступления Нетребко являются "досадной ошибкой".
Выступления Нетребко в Риме должны пройти в марте 2025 года – три дня она будет участвовать в показах оперы Джакомо Пуччини "Тоска". Впрочем, у нее запланированы выступления и в других европейских городах, в том числе в итальянских Вероне и Милане, а также в Берлине и Бухаресте.
После оккупации украинского Донецка в 2014 году Нетребко принимала участие в пропагандистских мероприятиях с бывшим нардепом и коллаборантом Царевым. Ему же она передала сертификат на 1 млн рублей (~300 000 грн того времени) якобы на нужды Донецкого оперного театра.
Также Нетребко была доверенным лицом диктатора Путина на выборах 2012 года, получала из его рук награды, выступала на открытии Олимпиады в Сочи в 2014 году. С 2006 года имеет австрийское гражданство.
В 2022 году певицу уволили из нью-йоркской Метрополитен-опера, поскольку та отказалась публично осудить действия Путина, сообщало CNN. Впоследствии Нетребко заявила, что якобы осуждает войну, а также якобы никогда не получала финансовую поддержку от правительства РФ.
- В апреле 2023 тогдашнего главного дирижера Одесской оперы Вячеслава Чернуху-Волича уволили из-за выступления в Национальной опере города Баку, которую возглавляет Юсиф Эйвазов, муж Нетребко.
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