Мінкульт закликав мера Рима та оперу скасувати виступ Нетребко, що підтримувала Путіна і Царьова

Анна Нетребко (Фото: EPA)

Українське Міністерство культури та інформаційної політики закликало міського голову Рима та керівника Римського оперного театру скасувати виступи росіянки Анни Нетребко. Відповідна заява з'явилася на сайті Мінкульту. Нетребко була довіреною особою диктатора Володимира Путіна та співпрацювала з колаборантом Олегом Царьовим.

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Відомство закликало мера італійської столиці та керівника місцевого оперного театру скасувати виступи російської оперної співачки Нетребко у Римській опері.

Мінкульт зазначив, що "голос пропаганди" не має звучати у світі, а також в інституції вважають неприпустимою будь-яку співпрацю з носіями ворожих наративів, серед яких "почесне" місце обіймають діячі культури РФ.

"Адже агресор використовує мистецтво як метод виправдання численних воєнних злочинів, серед яких вбивства цивільних українців, масовані та цілеспрямовані удари по житлових будинках, об’єктах інфраструктури, закладах та пам’ятках культури", – зазначають у повідомленні.

За словами Мінкульту, представникам культури РФ не місце на провідних світових сценах, а зусилля зі сприяння агресору у поширенні імперських наративів є "спробою нівелювати жахіття війни, легітимізуючи російські злочини в Україні".

Загалом, Мінкульт відзначив підтримку Італією України, і відомство впевнене, що заплановані виступи Нетребко є "прикрою помилкою".

Виступи Нетребко у Римі мають відбутися у березні 2025 року – три дні вона братиме участь у показах опери Джакомо Пуччіні "Тоска". Утім, у неї заплановані виступи й в інших європейських містах, зокрема в італійських Вероні й Мілані, а також у Берліні та Бухаресті:

Скриншот з сайту Нетребко

Уже після окупації українського Донецька у 2014 році Нетребко брала участь у пропагандистських заходах з колишнім нардепом та колаборантом Царьовим. Йому ж вона передала сертифікат на 1 млн рублів (~300 000 грн на той час) нібито на потреби Донецького оперного театру.

Фото: ресурс окупантів

Також Нетребко була довіреною особою диктатора Путіна на виборах 2012 року, отримувала з його рук нагороди, виступала на відкритті Олімпіади в Сочі у 2014 році. З 2006 року має австрійське громадянство.

У 2022 році співачку звільнили з нью-йоркської Метрополітен-опера, оскільки та відмовилася публічно засудити дії Путіна, повідомляло CNN. Згодом Нетребко заявила, що нібито засуджує війну, а також буцімто ніколи не отримувала фінансової підтримки від уряду РФ.

У квітні 2023 року тодішнього головного диригента Одеської опери В’ячеслава Чернуху-Воліча звільнили через виступ у Національній опері міста Баку, яку очолює Юсиф Ейвазов, чоловік Нетребко.

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