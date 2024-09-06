Мін'юст просить стягнути з підсанкційної Повалій майно, зокрема права на пісні

Проросійська виконавиця мешкає у Москві та підтримує російську владу й агресію проти України

Таїсія Повалій (Фото: ресурс окупантів)

Міністерство юстиції просить Вищий антикорупційний суд відсудити майно у підсанкційної проросійської співачки Таїсії Повалій, зокрема права на вісім музичних творів. Відповідний допис з'явився на сайті відомства.

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Мін'юст 5 вересня подав до ВАКС позов про застосування санкцій до Повалій.

Відомство хоче стягнути з Повалій майно, котрим вона володіє прямо й опосередковано.

Йдеться про нерухомість (сім земельних ділянок, житловий будинок і домоволодіння), дві автівки, чотири пристрої для відстрілу патронів і майнові права на музику та слова до восьми творів.

На цей час Повалій проживає у Москві та відкрито підтримує російську владу й агресію проти України, у минулому була нардепкою від Партії Регіонів (2012-2014).

Санкції РНБО проти Повалій ввели у жовтні 2020 року, під обмеження потрапили Лорак, Тодоренко й інші "зірки".

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