Минздрав может возглавить министр времен Януковича

Фото: kmr.gov.ua

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Потенциальным кандидатом на должность министра здравоохранения является Илья Емец, который возглавляет Центр детской кардиохирургии. Об этом LIGA.net сообщили четыре собеседника, знакомые с процессом переформатирования правительства.

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Все они отметил, что Емца собеседовали в Офисе президента. "Назначение Емца лоббирует Радуцкий (глава профильного комитета Рады - ред.). Но на Банковой не сильно горят желанием давать Радуцкому второй шанс", - сообщил один из собеседников, напомнив, что нынешний министр здравоохранения Зоряна Скалецкая - креатура Радуцкого.

Среди причин возможного увольнения Скалецкой собеседники называют провал реформы здравоохранения и коммуникации по коронавирусу.

По информации двух собеседников, у ОП есть альтернативный Емцу кандидат, однако они отказались назвать фамилию.

В 2003-2010 и с 2011 года Емец возглавляет Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. С декабря 2010 по май 2011 года возглавлял министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Емец не подпадает под действие закона о люстрации, поскольку занимал должность министра менее одного года.

Обновлено в 16:09. Радуцкий в комментарии LIGA.net отрицает, что ищет замену Скалецкой. Он допустил возможность консультаций по кандидату на главу Минздрава на заседании фракции. Радуцкий утверждает, что никого не рекомендовал, и что кандидатура Емца не обсуждается ни в Раде, ни в ОП.

Сегодня стало известно, что вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба поддерживает объединение своей должности с постом главы МИД.

Завтра состоится внеочередное заседание Рады , на котором рассмотрят кадровые вопросы Кабмина.

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