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Минздрав может возглавить министр времен Януковича

Минздрав может возглавить министр времен Януковича - Фото
Фото: kmr.gov.ua
03.03.2020, 15:52

Минздрав может возглавить Илья Емец, работавший министром здравоохранения при Викторе Януковиче

обновлено

Потенциальным кандидатом на должность министра здравоохранения является Илья Емец, который возглавляет Центр детской кардиохирургии. Об этом LIGA.net сообщили четыре собеседника, знакомые с процессом переформатирования правительства.

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Все они отметил, что Емца собеседовали в Офисе президента. "Назначение Емца лоббирует Радуцкий (глава профильного комитета Рады - ред.). Но на Банковой не сильно горят желанием давать Радуцкому второй шанс", - сообщил один из собеседников, напомнив, что нынешний министр здравоохранения Зоряна Скалецкая - креатура Радуцкого.

Среди причин возможного увольнения Скалецкой собеседники называют провал реформы здравоохранения и коммуникации по коронавирусу.

По информации двух собеседников, у ОП есть альтернативный Емцу кандидат, однако они отказались назвать фамилию.

В 2003-2010 и с 2011 года Емец возглавляет Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. С декабря 2010 по май 2011 года возглавлял министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Емец не подпадает под действие закона о люстрации, поскольку занимал должность министра менее одного года.

Обновлено в 16:09. Радуцкий в комментарии LIGA.net отрицает, что ищет замену Скалецкой. Он допустил возможность консультаций по кандидату на главу Минздрава на заседании фракции. Радуцкий утверждает, что никого не рекомендовал, и что кандидатура Емца не обсуждается ни в Раде, ни в ОП.

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Денис Юдин, Юрий Смирнов
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