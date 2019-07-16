Минздрав обвинил СБУ и ГБР в фабрикации дела против чиновника

Татьяна Думенко (фото - facebook.com/tatyana.dumenko)

Служба безопасности и Государственное бюро расследований вручили подозрение директору Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Минздрава Татьяне Думенко. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Что именно инкриминируют чиновнице, не уточняется. Говорится только, что официальная причина расследования – "хозяйственные вопросы, возникшие на почве предыдущих управленческих решений и по инициативе отдельных бизнес-структур с целью препятствования бесперебойной работе предприятия".

"Уголовные производства - сфабрикованы, а такие действия СБУ и ГБР - атака на прозрачность и честность в сферах работы ГЭЦ, в том числе по регистрации лекарств", - сказано в сообщении.

В Минздраве утверждают, что сейчас оказались под угрозой регистрация лекарств, электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, а также клинические исследования.

Ранее ГБР провело обыски в Минздраве и государственном строительном центре министерства в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое касается инвестпроекта Национального института рака.