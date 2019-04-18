Минздрав ответил Зеленскому: Не распространяйте фейки

Владимир Зеленский (фото - скриншот с видео)

Минздрав призывает кандидатов в президенты не распространять фейки и дезинформацию, поскольку "они несут большую ответственность перед обществом, лидером которого хотят стать". Так министерство отреагировало на слова кандидата в президенты Владимира Зеленского, который в интервью изданию РБК-Украина раскритиковал медреформу.

"Принимают медицинскую реформу…Кто вообще спрашивал у людей, а как мы из села доедем в эту больницу? Потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39, а даже если 37, и эта бабушка с этой внучкой, у нее сердце остановится, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа", - сказал Зеленский в интервью.

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В Минздраве напомнили, что концепцию реформы разработали в 2014-м, а перед запуском были проведены консультации с заинтересованными сторонами – пациентами, медиками, руководителями медучреждений, местными властями и администрациями.

На сегодняшний день, пишет Минздрав, из 27,3 миллионов пациентов, которые выбрали своего семейного врача, 70% - довольны им (согласно результатам опроса Киевского международного института социологии).

Также в ведомстве подчеркнули, что вызовы скорой помощи никто не отменял (в приказ Минздрава о вызове скорой от 2009-го не вносились изменения), добавив, что трансформация системы экстренной помощи, которую вводит правительство Владимира Гройсмана сосредоточена на том, чтобы все украинцы в критическом состояние как можно быстрее получили помощь.

Кроме того, Минздрав отметил, что обращения родителей маленьких пациентов – это экстренный вызов, на который обязательно приезжает и будет приезжать бригада скорой.

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