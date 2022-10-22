Мир должен донести до РФ, что в случае удара по Банковой, будет удар по Кремлю – Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что ответом мира на угрозы России ударить по центрам принятия решений в Украине должен быть четкий сигнал – через секунду будет ответный удар по центрам принятия решений в РФ. Об этом он сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

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"Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть следующим: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься – тот, кто ставит задачу убивать людей. Если ты так поступишь, то через секунду, уже несмотря на результаты твоего удара, будет удар по центру принятию решений у тебя", – сказал президент.

Он напомнил, что Украина живет рядом с таким соседом, "который кроме силы ничего не понимает".

Также президент подчеркнул, что российское общество должно осознавать, что их руководство убивает граждан Украины, и если они не будут на него давить, "то мир изолируется от вас".

"Вы не сможете отдыхать за границей, зарабатывать, иметь бизнес... Вы поддерживаете власть террориста", – обратился Зеленский к россиянам.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что попытка России применить ядерное оружие должна обернуться для нее ответными ударами других ядерных стран по командованию и местам расположения боеголовок.

Вадим Ребрина

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