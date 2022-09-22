Если Россия нанесет ядерный удар, союзники должны немедленно нанести ответный – Подоляк

Попытка России применить ядерное оружие (ЯО) должна обернуться для нее ответными ударами других ядерных стран по командованию и местам размещения боеголовок. Об этом в комментарии российскому каналу Ходорковский LIVE сказал главный коммуникатор Офиса президента с прессой Михаил Подоляк, добавив, что "это все четко регламентировано".

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По его мнению, если Москва все-таки пойдет на инициативное применение ЯО в качестве наступательного, то страны-подписанты договора о глобальном ядерном сдерживании должны будут "немедленно нанести точно такой же по сопоставимости удар по центрам принятия стратегических решений и по центрам запуска".

Подоляк посоветовал военно-политическому руководству РФ после стратегического фиаско ее армии в Украине "понять, что эти понты уже закончились", и что "время понтов – только на ток-шоу в России".

Ведущая указала, что российскому диктатору Владимиру Путину безразличны международное право, логика и договоренности, которые он неоднократно нарушал. То есть после псевдореферендумов в оккупации он может сказать, что "это теперь территория России, потому я могу применить ЯО".

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Подоляк ответил, что международному сообществу все равно, что думают и скажут по поводу захваченных территорий в РФ: "Он может назвать Эльзас российской территорией, "и если кто не согласен, мы применим ЯО".

"Это то же самое. Нет никаких "референдумов". Есть пропагандистский эффект под названием "референдум". Нет никакого юридического действия. <...> Абсолютно точно ключевые ядерные государства готовы будут крайне жестоко ответить на инициативные попытки Путина применить ЯО", – сказал советник главы ОП.

Он подытожил обращением к мировому сообществу "более активно" реагировать на такие угрозы, и подчеркнул, что у Украины нет иного пути, кроме как продолжать обороняться и освобождать свои земли, невзирая ни на какие угрозы и эскалации.

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Євген Пилипенко

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