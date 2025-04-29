Мирные переговоры зашли в тупик, нужна встреча Путина и Трампа – Bloomberg

Диктатор Путин, несмотря на давление США, продолжает требовать четыре украинских области в админграницах

Стив Уиткофф (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Переговоры между США и Россией по поводу российско-украинской войны сейчас зашли в тупик, и для достижения прогресса нужен прямой контакт между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.

По словам двух собеседников издания, посланник Трампа Стив Уиткофф во время переговоров в Кремле 25 апреля пытался убедить Путина прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта.

В противовес этому, по их словам, диктатор РФ сохранил свою максималистскую позицию в отношении украинских территорий и требует четыре украинские области в админграницах.

"Это требование наносит удар по усилиям президента Трампа достичь прекращения огня и окончательного прекращения войны на фоне растущего разочарования в Белом доме из-за отсутствия прогресса в переговорах", – отмечает издание.

Один из собеседников отметил, что переговоры сейчас зашли в тупик, и для достижения дальнейшего прогресса нужен прямой контакт между Путиным и Трампом.

Спикер Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт отказался комментировать эту информацию.

"Мы продолжаем добиваться прогресса как с Украиной, так и с Россией, чтобы довести этот конфликт до мирного урегулирования", – сказал он.