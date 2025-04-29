Мирні переговори зайшли в глухий кут, потрібна зустріч Путіна та Трампа – Bloomberg

Стів Віткофф (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Переговори між США та Росією стосовно російсько-української війни наразі зайшли в глухий кут, і для досягнення прогресу потрібен прямий контакт між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників.

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За словами двох співбесідників видання, посланець Трампа Стів Віткофф під час переговорів у Кремлі 25 квітня намагався переконати Путіна на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту.

Натомість, за їхніми словами, диктатор РФ зберіг свою максималістську позицію щодо українських територій та вимагає чотири українські області в адмінкордонах.

"Ця вимога завдає удару по зусиллях президента Трампа досягти припинення вогню та остаточного припинення війни на тлі зростального розчарування в Білому домі через відсутність прогресу в переговорах", – зазначає видання.

Один зі співрозмовників зауважив, що переговори наразі зайшли в глухий кут, і для досягнення подальшого прогресу потрібен прямий контакт між Путіним і Трампом.

Речник Ради національної безпеки США Джеймс Г’юїтт відмовився коментувати цю інформацію.

"Ми продовжуємо досягати прогресу як з Україною, так і з Росією, щоб довести цей конфлікт до мирного врегулювання", – сказав він.