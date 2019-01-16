Миротворцы: ОБСЕ предложила ООН объединить усилия - Климкин

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на переговорах в Минске предложили создать совместную с Организацией объединенных наций миротворческую миссию в Донбассе. Об этом во время визита в Северодонецк Луганской сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, видео выступления опубликовано в Twitter спикера МИД Екатерины Зеленко.

"Эта совместная миссия должна иметь - они все прекрасно понимают - военный компонент, полицейский компонент и международную администраци", - сказал министр.

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Климкин добавил, что во время визита нового председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака в Москву в феврале вопрос такой миссии будет одним из основных.

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Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак впервые приехал в Украину. Он провел встречу с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в стране.

7 декабря Лайчак заявил, что в 2019 году Украина по-прежнему будет основным приоритетом ОБСЕ.