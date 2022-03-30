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Мировые поп-звезды устроили концерт в Великобритании и собрали для Украины $16 млн

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 05:18
Мировые поп-звезды устроили концерт в Великобритании и собрали для Украины $16 млн - Фото
Скриншот трансляции концерта

29 марта в Великобритании состоялся благотворительный концерт с участием мировых поп-звезд, во время которого для помощи Украине собрали $16 млн. Об этом сообщает BBC.

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Видеозапись концерта можно посмотреть здесь.

В концерте участвовали Эд Ширан, Камила Кабельо, Найл Роджерс, Эмели Санде и многие другие музыканты.

Билеты на концерт купили около 8000 человек, а миллионы людей посмотрели трансляцию на ITV.

Концерт по сбору средств стал ответом на призыв Комитета по чрезвычайным ситуациям Великобритании для Украины.

В целом, благодаря мероприятию, собрали 12,2 миллиона фунтов стерлингов ($16 млн).

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Наталия Медведева
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война благотворительность Великобритания
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